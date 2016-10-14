السيسى : لايوجد سياق إعلامى يعبر عن حقيقة الدولة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن " هناك دستور ينظم وضع الإعلام وهناك قوانين توضع وفقاً لهذا الدستور، والتجربة هى التى توجد الحاجة للتغير، وليس القرارات الأستثنائية.. أن ضد القرارات الإستثنائية لأنها قد تفسر على أنها تدخل من الإدارة لتقييد الإعلام ".

وقال الرئيس فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية، محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس أدارة وتحرير الأخبار، وفهمى عنبه، رئيس تحرير الجمهورية، أنه " لايوجد سياق إعلامى يعبر عن حقيقة الدولة المصرية، فهناك من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى ما يشكل حالة لو ظلت تتراكم، سوف تكرس الإحباط وتؤدى إلى تغيب الأمل، ولا توجد دولة أو مواطنون يقدرون على العيش بلا أمل.. إن دور الإعلام هو التنوير وإيجاد الوعى ، وكشف أى سلبيات، حتى تتقدم البلاد، لكن هناك من يتداول أشياء ليست فى مصلحة البلاد ، أو أمنها القومى، مبنية على معلومات خاطئة ، أو رؤى غير سليمة

وأضاف الرئيس خلال الحوار: " أحيانا يتصدى بعض الكتاب لموضوعات دون معلومات، أو أفق ، أو تصور، ومن ثم تكون رؤيتهم أقل إتساعاً من رؤية الدولة لأن الصورة متكاملة لديها..إننى على يقين م نأن كل المصريين يحبون بلادهم، ,أن كلا منهم يعبر عن هذا الحب بطريقته".