السيسى: مصر تعانى أعراض نقاهة من مرض مزمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تعانى من أعراض نقاهة من مرض مزمن، مؤكدا أننا فى عنق الزجاجة وفى سبيلنا للخروج، وإذا أردنا الخروج فلابد من اتخاذ إجراءات صعبة، علينا أن نتحملها، وأن نصبر عليها، والنتائج ستكون عظيمة جداً بإذن الله لأيامنا المقبلة وللإجيال القادمة.

وأكد الرئيس، فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية، محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس أدارة وتحرير الأخبار، وفهمى عنبه، رئيس تحرير الجمهورية، أن المرض المزمن الذى نعيش مرحلة النقاهة والاستشفاء منه، كنت أعرفه شخصياً منذ زمن قبل أن أتولى الرئاسة، ومن جلس معى منكم وقتها يعرف هذا، وصارحت الشعب بحقيقة الأوضاع منذ البداية.

وأوضح الرئيس أن إجراءات الإصلاح صعبة، لكنها حتمية لإنقاذ الوضع الإقتصادى، قائلا:" تعودت على الخيارات السليمة الصحيحة، ولا أحد أبداً أقدم على الإجراءات التى كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل.. أنا لا أخشى سوى الله ولا أخاف إلا على مصلحة البلاد، فأنا مسئول عن دولة وعن حمايتها، وعن مستقبلها، ومستقبل أبنائها، ولو كنت أبحث عن مصلحتى الشخصية، ما كنت فعلت أشياء كثيرة.