السيسى: البنك المركزى يتابع مع البنوك تحسين آلية إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البنوك تبحث حاليا آلية إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإن البنك المركزى يتابع معها تحسين هذه الآلية بعد تخصيص 200 مليار جنيه كقروض لتمويلها.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية؛ محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، أنه بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة ستنتهى فى غضون 5 أو 6 سنوات وسيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى عام 2018.

وتابع الرئيس السيسى: "مؤخرا التقيت رئيس شركة صينية كبرى، حيث طلب الحصول على 16 ألف فدان فى نطاق العاصمة باستثمارات 20 مليار دولار لإنشاء مدينة ذكية للصناعات الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والكيمياء الحيوية بجانب إقامة منشآت إدارية وخدمية".

وأردف رئيس الجمهورية، أنه عندما طرح على رئيس الشركة الصينية مناطق أخرى غير العاصمة الإدارية الجديدة، أصر على إنشاء المدينة الذكية بها، وهو ما يشير إلى اهتمام العالم بهذا المشروع، قائلا: "رئيس الشركة قال لى هناك خطة لإنجاز هذه المدينة بحلول عام 2028، فقلت نريد الانتهاء منها عام 2020 ولم يمانع".