الرئيس للشعب: قواتنا المسلحة قادرة على حماية مصر والأمن القومى العربى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برسالة طمأنة للشعب المصرى، قال فيها،: "أقول للشعب المصرى اطمئنوا، فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة على أن تحمى مصر، وتدافع عن البلاد ضد أى تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة وأشقائنا فى الخليج، وقادرة على حماية الأمن القومى العربى".

وأضاف الرئيس فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، : "أذكركم أن أحدث ما دخل الخدمة بقواتنا البحرية هو حاملتا الهليكوبتر من طراز "ميسترال" وقد حصلنا عليهما من فرنسا بشروط ميسرة، ولا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذه التكلفة".

وتابع السيسى: "لدينا حقول غاز تبعد مسافة مسافة أكثر من 200 كيلو متر من شواطئنا مثل حقل "ظهر" وغيره، لذلك لابد أن تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول، وعلينا أن نعلم أن ثمن الحاملة الواحدة من طراز ميسترال يعادل قيمة دخل حقل "ظهر" فى شهر واحد".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن قواتنا المسلحة تمضى بشكل جيد جدا فى تنفيذ خطتها للتطوير التى بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة، مؤكدا : "نحن مستمرون فى تنويع مصادر السلاح وأقول إننا قادرون بلا مغامرة".