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السيسى: قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح ويقينى أن المصريين سيتحملون

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السيسى: قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح ويقينى أن المصريين سيتحملون السيسى: قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح ويقينى أن المصريين سيتحملون

>كتب رامى المصرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"هناك قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح، ويقينى أن المصريين سيتحملون تباعات الإصلاح ما دامت لديهم ثقة فيمن يتخذ القرار".

 

وأضاف الرئيس السيسى، فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية، محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس أدارة وتحرير الأخبار، وفهمى عنبه، رئيس تحرير الجمهورية :" أبناء هذا  الشعب أهلى، وأقول لهم لا تخافوا أنا رجل مسئول، وأثق فى أنهم بشهامتهم المعهودة وباستنفار الهمم قادرون على تحمل الأعباء من أجل إعادة بناء الدولة، فهمم المصريين قادرة على تجاوز كل المشكلات".

 

وأشار الرئيس إلى أن الاجراءات الحمائية المصاحبة تشمل :مراجعة البطاقات التموينية وتنقيتها بهدف استبعاد غير المستحقين، مما يتيح لنا زيادة المخصص من السلع على البطاقات التموينية، ويمثل وصولا حقيقياً للدعم إلى مستحقيه الفعليين، وهذا يعنى فى حد ذاته زيادة  فى الدعم المخصص للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل ، فضلا عن اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الاسواق  والسيطرة على حركة الاسعار مع الاستمرار فى توفير السلع فى جميع المنافذ بالجمهورية وبالكميات التى تفى باحتياجات المواطن.

 

وأوضح أن الإجراءات تشمل أيضا التوسع فى منافذ السلع الغذائية الرئيسية على مستوى  الجمهورية خاصة فى محافظات الصعيد، مع الاستمرار فى زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، و دراسة عاجله لمعاشى الضمان الاجتماعى و تكافل وكرامة ، والتوسع فى قادة المستفيدين منهما،و استكمال الدراسة الخاصة بالمعاشات التأمينية ومصادر وأسلوب تمويلها، وإجراءات حازمة لضبط الجمارك، ومنع تهريب بما يحد من المغالاة فى السلع، ودراسة طرح العديد من المبادرات التحفيزية والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياة والغاز، بحيث تحقق فائدة كبيرة للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل وغير القادرين.

 


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