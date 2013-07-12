اختاري عباءتك لأجمل الإطلالات الرمضانية

أناقتك الرمضانية تتطلب منك الكثير من التأني في اختيار الزيّ المناسب. فليس كل ما يلفت نظرك ويعجبك، ملائماً لحضور المناسبات التي تتكاثر في هذا الشهر الفضيل. ولأن الاحتشام والرصانة هما السمتان البارزتان في هذا الشهر، يستوجب عليك أن تكوني شديدة الحرص في اختيار زيّك والإكسسوارات المرفقة به. وقد تكون العباءة من أفضل القطع التي تحتاجين اليها في رمضان، حتى أنها باتت القطعة الأساسية لإطلالة خلال هذا الشهر الكريم. وأمام هذا الكم الهائل من العباءات الخلابة التي تحمل توقيع أهم المصممين والمصممات في عالم الأزياء، لن تفتقد إطلالتك الرمضانية إلى الأناقة المتكاملة.

إليك أبرز ما قدمه المصممون من عباءات لهذا الموسم، اختاري منها ما يعجبك.