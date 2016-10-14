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السيسى: طرح نصف مليون فدان للشباب والمستثمرين خلال الشهر الجارى بفائدة 5%

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السيسى: طرح نصف مليون فدان للشباب والمستثمرين خلال الشهر الجارى بفائدة 5% السيسى: طرح نصف مليون فدان للشباب والمستثمرين خلال الشهر الجارى بفائدة 5%

الرئيس عبد الفتاح

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم خلال الشهر الجارى طرح نصف مليون فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان، على المستثمرين الصغار والكبار، وأن الفرصة متاحة أمام كل شاب مصرى للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية فورا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية؛ محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، أنه خلال الشهر المقبل سيتم افتتاح مدينة الجلود بالروبيكى، ويجرى إنشاء ألف ورشة ما بين مصانع متوسطة وكبيرة فى مدينة الأثاث بدمياط وفق تخطيط متكامل يستهدف المنافسة فى سوق الأثاث العالمية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: “ألفت النظر إلى أن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة من أجل تمهيد الأرض الخاصة بالمشروع نظرا لصعوبتها وبهدف الإسراع فى تنفيذ المشروع، وندرس أيضا إنشاء مدينة للنسيج بالمنيا، وكذلك نعمل من أجل إنشاء المدن الجديدة فى بنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان، أما أحواض الأسماك بالمزارع السمكية فسنطرحها للإيجار، وفى مدينة الإسماعيلية تجرى حاليا عملية تغيير كبرى لمسارات الطرق تواكب إنشاء الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس”.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه بالنسبة للمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد تم انتهاج أسلوب يقضى على الفساد والبيروقراطية فى إنشائها وترخيصها، مضيفا: “سيعلن وزير الصناعة عن طرح مشروعات صغيرة فى مدن بدر والعاشر من رمضان وبورسعيد؛ ليتم تسليم منشآت المصنع جاهزة بالمرافق والترخيص والعقد خلال عام، ليكون على صاحب المشروع فقط شراء المعدات أو الآلات التى يريدها المشروع”.

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