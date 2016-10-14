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نجاح أول جراحة قلب لـ«جنين» عمره 28 أسبوعًا في الصين

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نجاح أول جراحة قلب لـ«جنين» عمره 28 أسبوعًا في الصين نجاح أول جراحة قلب لـ«جنين» عمره 28 أسبوعًا في الصين

صورة تعبيرية

شهد مستشفى “الشعب” بمقاطعة كوانج دونج الصينية، إجراء أول جراحة تدخلية لقلب جنين تتم في البلاد، ونجح فريق من الأطباء الصينيين والأجانب بالمستشفى في إصلاح عيوب في نمو القلب لجنين عمره 28 أسبوعًا في رحم أمه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشعب” اليومية الصينية، اليوم الجمعة، قرر الأطباء إجراء العملية عندما اكتشفوا عند قيامهم بفحص الأم بالموجات فوق الصوتية في الأسبوع الـ 21 من مدة حملها، أن الجنين يعاني من نمو شاذ في البطين الأيمن لقلبه.

وأتى القرار بالتدخل الجراحي بسبب خوف الأطباء من خطر تحول البطينين بقلب الجنين إلى بطين واحد، ما يعتبر مرضًا قد لا يشفى تمامًا من خلال الجراحة بعد الولادة.

أ ش أ

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