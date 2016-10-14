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جمال الغندور : خطأ لقاء الإسماعيلي والتعدين كارثي .. والحكم «شاهد مشافش حاجة»

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جمال الغندور : خطأ لقاء الإسماعيلي والتعدين كارثي .. والحكم «شاهد مشافش حاجة» جمال الغندور : خطأ لقاء الإسماعيلي والتعدين كارثي .. والحكم «شاهد مشافش حاجة»

جمال الغندور

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن مباراة الاسماعيلي والنصر للتعدين في الإمكان إعادتها مجددًا بسبب تغاضي شريف حسن حكم اللقاء عن طرد محمد عواد حارس الدراويش.

وقال “الغندور” فى تصريحات تليفزيونية “خطأ شريف حسن كارثي حيث لم يحتسب أي خطأ ضد حارس الدراويش لتصديه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، ومنعه من إحراز هدف محقق للتعدين”، مشيرًا الى أن حكم اللقاء “شاهد مشافش حاجة”.

وأوضح أن تلك الواقعة من الممكن أن تؤدي إلى إعادة المباراة وفقًا للائحة نظام المسابقات.

وكان لقاء الاسماعيلي والنصر للتعدين انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

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