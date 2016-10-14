ضبط 310 طن أرز شعير مخزنة تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 310 طن أرز شعير تم تخزينها بمدينة الدلنجات بعدة أماكن تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.

وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين قد شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، بمدينة الدلنجات ، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط " فوزى ع ر " لقيامه بتخزين 125 طن أرز شعير وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29683 جنح مركز الدلنجات لسنة 2016 ، كما تم ضبط " وحيد م ح " لقيامه بتخزين 50 طن أرز شعير وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29685 جنح مركز الدلنجات لسنة 2016.

وتم ضبط " صلاح م م " لقيامه بتخزين 30 طن أرز شعير تم تخزينها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29684 جنح مركز الدلنجات لسنة 2016 ، وتم ضبط " عبد الغنى ع ع " لتخزينة 30 طن أرز شعير ، كما تم ضبط " رفيق ا ر " لتخزينة 45 طن ارز شعير ، وأخيرا تم ضبط " وجيه ه ، لتحزينة 20 طن أرز شعير و10 أطنان أرز أبيض .

قاد الحملة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات .