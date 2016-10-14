مصرع شخصين بالقليوبية سقطا من أعلى سطح قطار القاهرة -بورسعيد

لقى شخصين مصرعهما أثناء سقوطهما من أعلى سقف قطار القاهرة بورسعيد، وتم نقلهما إلى مستشفى قليوب المركزى، ولفظا أنفاسهما الأخيره فى الحال.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إشارة من مستشفى قليوب المركزى، تفيد وصول كلا من رضا م 16 سنة و أحمد م 24 سنهة، مقيمان بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مصابان بجروح قطعية ونزيف فى المخ والبطنن وتوفيا فى الحال بسبب سقوطهما من أعلى القطار، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثتين.