أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس مسجل خطر اعتدى على رقيب شرطة بـ"شومة" أثناء ضبطه بشبرا الخيمة

Google+ Print
حبس مسجل خطر اعتدى على رقيب شرطة بـ"شومة" أثناء ضبطه بشبرا الخيمة حبس مسجل خطر اعتدى على رقيب شرطة بـ"شومة" أثناء ضبطه بشبرا الخيمة

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد بركات،  بحبس "مسجل خطر"، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدى على رقيب شرطة بـ"شومة" أثناء ضبطه وبحوزته أقراصًا مخدرة، وتم نقله رقيب الشرطة للمستشفى لتلقى العلاج.

 

البداية عندنا تلقى اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد حسن زيور، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة يفيد أنه أثناء قيام كل من النقيب محمد ثروت وملازم أول محمد سلام معاونى مباحث قسم أول شبرا الخيمة والقوة المرافقة لهما بالمرور بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا تمكنوا من ضبط "كمال.ع" - 25 سنة – " مسجل خطر " السابق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، بحوزته (2 سلاح أبيض - 4 قرص مخدر) إلا أنه أثناء ضبطه تعدى على القوات بـ"شومة" خلال محاولته الهرب ما أدى لإصابة رقيب أول سرى "سيد محمود"، 35 سنة، من قوة القسم.

 

وتمكن المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث القسم والقوات من السيطرة عليه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365