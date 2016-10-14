حبس مسجل خطر اعتدى على رقيب شرطة بـ"شومة" أثناء ضبطه بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد بركات، بحبس "مسجل خطر"، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدى على رقيب شرطة بـ"شومة" أثناء ضبطه وبحوزته أقراصًا مخدرة، وتم نقله رقيب الشرطة للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية عندنا تلقى اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد حسن زيور، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة يفيد أنه أثناء قيام كل من النقيب محمد ثروت وملازم أول محمد سلام معاونى مباحث قسم أول شبرا الخيمة والقوة المرافقة لهما بالمرور بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا تمكنوا من ضبط "كمال.ع" - 25 سنة – " مسجل خطر " السابق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، بحوزته (2 سلاح أبيض - 4 قرص مخدر) إلا أنه أثناء ضبطه تعدى على القوات بـ"شومة" خلال محاولته الهرب ما أدى لإصابة رقيب أول سرى "سيد محمود"، 35 سنة، من قوة القسم.

وتمكن المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث القسم والقوات من السيطرة عليه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.