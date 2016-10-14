لماذا تغني نانسي عجرم لطفلتيها؟

منذ عصر أفلاطون اكتشف العالم أهمية الموسيقى في حياة الإنسان؛ حيث قال أفلاطون إنها قادرة على خلق رجل شجاع ورصين، أما أرسطو فهو يرى أنها قادرة على تطهير النفوس، فماذا عن الموسيقى بالنسبة للطفل؟

مزاياها كثيرة وقد اكتشفتها واهتمت بها الفنانة والمطربة "نانسي عجرم"، فغنت لطفلتيها "ميلا وإيلا"، حيث اكتشفت أن:

• الموسيقى تساعد الأطفال على الهدوء.

• أن نمو العقل يزداد وينشط، وتعمل الموسيقى على تحسين مهاراتهم اللغوية.

• اكتشفت نانسي أهمية الموسيقى الكلاسيكية خصوصاً من خلال قراءتها عنها.

• تهتم بأن تسمع طفلتيها الموسيقى الكلاسيكية قبل النوم.

• يحب أطفالها سماع أغنياتها والتي نكتشف من خلالها أن الأغاني بصوت الأم لها تأثيرها على الطفل.

• لا تغفل نانسي التربية من خلال أغانيها التي تسمعها طفلتيها مثل أغنية "شخبط شخابيط"، والتي تعلم الأطفال عدم تلويث الجدران بالألوان والرسوم، أن الرسم يكون على الورق المخصص له.

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