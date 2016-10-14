خرافات متداولة عن التوائم المتشابهة

من الحوادث المفاجئة والمفرحة حين تعلم الأم الحامل بعد أول تصوير بالسونار أنها حامل بتوأمين أو أكثر من طفلين، وتبدأ تساؤلاتها هي وشريك عمرها حول مواصفات التوأمين القادمين، سيدتي وطفلك، تلتقي بالدكتور أحمد الفرا -استشاري طب الأطفال- حيث أوضح بعض المغالطات التي تصدقها الأمهات عن التوأم.

* عندما يمرض أحدهم فسوف يمرض الآخر والحقيقة أن ذلك يحدث لقربهما من بعض فهما يتسليان سوياً.

* عندما يبكي أحدهما في مكان بعيد فسوف يبكي الآخر ولو كان نائماً، ولكن الحقيقة أنهما يشعران بالأنس بالقرب من بعضهما، وعندما تحاول الأم أن تبعدهما عن بعض فسوف يصابان بالأرق.

* الكبار يتوقعون أن يموت التوائم في نفس اللحظة، ولم تسجل حوادث تاريخية ملحوظة عن ذلك .

* يتوقعون أنهم يظلون صغار الحجم وقليلي الوزن.

* يتوقعون أن يكونوا عصبيين ومن السهل استثارتهم.

* لا يشبعان من حليب الأم، والحقيقة أنهما يستطيعان أن يرضعا رضاعة طبيعية بالقليل من التنسيق والصبر وعدم الانصياع لبكائهما، فليس كل بكاء يعني الحاجة للرضاعة وستكتشفين ذلك مع مرور الوقت.

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