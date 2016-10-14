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الارتفاع يسود أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

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الارتفاع يسود أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن الارتفاع يسود أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

ساد الارتفاع أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة، آخر جلسات التداول في الأسبوع.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.07 نقطة بنسبة 1.66% لتسجل 4.29 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.30 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 4.13 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 0.59 نقطة بنسبة 9.37% عند 89ر6 دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.80 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 6.50 دولار.

بينما استقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 1.95 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 1.90 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.85 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

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