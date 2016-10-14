رئيس الوزراء الجزائري يجتمع مع فيدل كاسترو ورئيس كوبا

اجتمع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس الخميس، مع الزعيم الكوبى السابق فيدل كاسترو والرئيس الحالي راؤول كاسترو.

ونشرت صحيفة جرانما الحكومية الكوبية صورًا ثابتة لسلال وفيدل كاسترو على موقعها على الإنترنت، وقالت وسائل إعلام رسمية إن فيدل كاسترو تذكر خلال الاجتماع علاقته مع الجزائر بما فى ذلك صداقته مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذى قارن بينه وبين الزعيم الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

كما اجتمع سلال مع الرئيس الكوبي الحالي راؤول كاسترو، وناقش راؤول وسلال قوة العلاقات بين البلدين، وتعهدا بالحفاظ على التضامن الثنائي التقليدي القائم منذ فترة طويلة.