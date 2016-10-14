السيسي: ثمن «ميسترال» يعادل دخل حقل «ظُهر» في شهر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أحــدث ما دخل الخدمة بقواتنا البحرية هو حاملتا الهليكوبتر مـن طــراز «مـيسـترال» ، مؤكدًا أن مصر حصلت عليها من فرنسا بشروط ميسرة ولا تتحمل الموازنة العامة تكلفتها.

وأوضح الرئيس وأوضح الرئيس خلال حوار مع محمد عبد الهادي علام، وياسر رزق، وفهمي عنبة، رؤساء تحرير الصحف القومية “الأهرام والأخبار والجمهورية” أن ثمن حاملة الهليكوبتر «ميسترال» تعادل دخل حقل «ظُهر» في شهر واحد.

وأشار السيسي إلى أن «نحن لدينا حقول غاز تبعد مسافة أكثر من ٢٠٠ كيلو متر عن شواطئنا مثل حقل «ظهر» وغيره، لذلك لابد أن تكون لدينا القدرة على تأمينها وحماية هذه الحقول».