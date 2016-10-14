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ننشر الصور الأولي للمجند محمد صلاح صبحي شهيد الهجوم الإرهابي بسيناء

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شهيد ابو كبير بالشرقية - المجند محمد صلاح

شهيد ابو كبير بالشرقية – المجند محمد صلاح

مراسل «ONA»:

سيطرت حالة من الحزن علي قرية “الغابة المحطة” التابعة لمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، علي استشهاد أحد أبنائها في الحادث الارهابي الغاشم علي كمين زقدان بسيناء ، والذي راح ضحيته 12 من خيرة أبناء القوات المسلحة من بينهم الشهيد “محمد صلاح صبحي”، 22 عامًا إبن القرية.

وأكد أهالي القرية، أن الشهيد مر علي مدة خدمته بالقوات المسلحة ما يقرب من عام وشهرين ولديه أخ أيضًا مجند بالداخلية، ولا يزال يقضي فترة تجنيده بسيناء.

وعلي جانب آخر، ينتظر أهالي القرية وصول جثمان الشهيد، من أجل تشييعه الي مثواه الأخير بمقابر أسرته.

 

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