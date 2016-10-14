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خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع

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خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع

ميناء دمياط – أرشيفية

استقبل ميناء دمياط ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم الجمعة- أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 32 سفينة لاتزال موجود بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت البيان إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118 ألفًا و887 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 59 ألفا و688 طن قمح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء 17 ألفًا و800 طن يوريا و2000 طن فوسفات و2097 طن ملح و1200 طن كسب صويا و 11000 طن سماد سائل.

أ ش أ

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