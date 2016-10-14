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السيسى : مصر على الطريق للخروج من عنق الزجاجة

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السيسى : مصر على الطريق للخروج من عنق الزجاجة السيسى : مصر على الطريق للخروج من عنق الزجاجة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن على الطريق للخروج من عنق الزجاجة، مشيراً إلى أن الحرب على الإرهاب طويلة، وأن جيش مصر قادر على حماية البلاد .

 

وأضاف الرئيس السيسى فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية، سيتم نشره غداً السبت، أن مشروعات البناء والتنمية مستمرة للمستقبل ولتوفير فرص عمل، لافتاً إلى أن تم طرح نصف مليون فدان للمستثمرين الصغار والكبار الشهر الحالى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقال " أمام كل شاب فرصة لتملك 10 أفدنة فوراً وسداد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة ".

 

وتحدث الرئيس فى الحوار عن إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولى، وقال أن قرض الصندوق تم بشروط أفضل من الأقتراض من دول، كما أنه يمثل شهادة تفتح الأبواب أمام تدفق الأستثمارات، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه يثق فى تحمل المصريين تبعات الإصلاح من خلال أستنفار الهمم للعمل ما داموا يثقون فيمن يتخذ القرار.

ووجه الرئيس حديثه لرجال الأعمال وقال لهم " أقول لرجال الأعمال أن مصر أولى بكم وحريتكم كاملة ةلا أجراءات أستثنائية ضد أحد ".

 


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