خلال أسبوع.. مقتل 60 شخصًا في الاشتباكات بجنوب السودان

أعلن الجيش الجنوب سوداني، اليوم الجمعة، إن القتال بين قوات الحكومة والمتمردين أودى بحياة 60 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع، مما يزيد المخاوف من احتمال إنزلاق أحدث دولة في العالم مجددًا إلى حرب شاملة.

واتهم المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانج المتمردين “بحرق مدنيين وتشويه نساء وخطف أطفال وإحراق ممتلكات”، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وقال في بيان صحفي إن رجالًا مسلحين موالين لريك مشار نائب الرئيس السابق قتلوا 11 جنديًا حكوميًا و28 مدنيًا في الفترة من السبت إلى الخميس، مضيفًا أن 21 متمردًا قتلوا أيضًا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم المتمردين.

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في 2013 بعدما أقال الرئيس سلفا كير المنتمي لقبيلة الدنكا نائبه مشار المنتمي لقبيلة النوير.