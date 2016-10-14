أوباما : «ترامب» لا يصلح لتقلد أعلى منصب بالدولة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الجمعة، للناخبين في ولاية أوهايو المهمة المتأرجحة فى تأييدها بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطية هيلارى كلينتون والجمهورى دونالد ترامب، إن كل شيء على المحك في انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة.

وقال أوباما أمام تجمع انتخابي حاشد في كليفلاند “إن الحجة الأخيرة لدونالد ترامب هي : ماذا لديك لتخسره؟ والجواب هو كل شيء”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وحث أوباما أنصار “كلينتون”، على الاستفادة من التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات في 8 نوفمبر المقبل، قائلًا لهم إن التقدم الذي أحرزته إدارته في استعادة قوة الاقتصاد وغيرها من القضايا “سيتبدد إذا لم نحسن الاختيار الصحيح الآن”.

وأكد أوباما أن “ترامب” ليس نموذجًا جمهوريًا وإنه خلافًا للمنافسين السابقين على منصب الرئاسة، لا يصلح لتقلد أعلى منصب فى الدولة.

وقال أوباما “إن الديمقراطية نفسها، هي التي سيتم الاقتراع عليها في الوقت الراهن”.