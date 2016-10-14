إيطاليا ترسل 140 جنديًا لبعثة حلف الأطلسي في «لاتفيا»

قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني يوم الجمعة إن إيطاليا سترسل نحو 140 جنديًا للانضمام إلى قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي في «لاتفيا» شكلت لتعزيز الدفاعات ضد هجوم روسي محتمل.

ووافق الحلف في يوليو على نشر قوات في دول البلطيق وشرق بولندا للمرة الأولى وزيادة الدوريات الجوية والبحرية لطمأنة الحلفاء بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها.

وخلال زيارة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج لروما قال جنتيلوني إن إيطاليا سترسل الجنود للانضمام إلى قوة تقودها كندا في لاتفيا. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية أنه سيجري نشرهم على الأرجح في ربيع 2017.

ونقلت رويترز عن «جنتيلوني» أن القرار “ليس جزءًا من سياسة عدائية تجاه روسيا لكنها سياسة طمأنة ودفاع عن حدودنا .. حدود حلف شمال الأطلسي.”

وأبلغ ستولتنبرج صحيفة لا ستامبا الإيطالية أن إيطاليا ستقود قوة تدخل سريع في الجمهورية السوفيتية السابقة سيتم تزويدها بالعتاد لتكون جاهزة للتدخل في غضون 5 أيام.