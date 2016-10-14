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الليلة.. أسامة كمال يكشف أسباب استمرار العمليات الإرهابية بسيناء

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الليلة.. أسامة كمال يكشف أسباب استمرار العمليات الإرهابية بسيناء الليلة.. أسامة كمال يكشف أسباب استمرار العمليات الإرهابية بسيناء

الاعلامي أسامة كمال

يكشف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″، على قناة “القاهرة والناس”، السبب وراء استمرار العمليات الإرهابية فى سيناء، خاصة بعد استشهاد 12 جنديا بالأمن المركزي وإصابة 7 صباح اليوم في العريش، وذلك في حلقة اليوم في تمام الساعة العاشرة.

ويحلل الفقرة مع أسامة كمال داخل ستديو “القاهرة 360″، لواء محمود زاهر والعميد خالد عكاشة، للإجابة على عدد من الأسئلة الهامة، هل هناك دعم دولى للارهاب فى ولماذا لا يتحقق النصر الحاسم فى هذا النوع من المواجهات.

وفي الجزء الثاني من الحلقة يفتح “كمال” ملف غياب الرقابة على تداول السلع ومن وراء اختفاء السلع الأساسية، ويناقش عمرو عصفور نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة والعربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي والتجارة الداخلية وماذا نفعل لتعود السلع للأسواق.

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