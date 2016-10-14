Gold Collection عطور راقية من Roberto Cavalli

تتسرب الأشعة الذهبية الغنية لشمس المغيب عبر الستائر من البروكاد، لتنير غرفة القصر السريّة. إنها مليئة بالكنوز المخفية، التحف الفنية والابداعات الثمينة من كافة أنحاء العالم. من بين هذه الثروات، هناك سداسية من قوارير داكنة تحمل أحرفاً ذهبية...

Roberto Cavalli، اسم لطالما كان مرادفاً لطريقة معيّنة في الحياة، رؤية بطابع باروك وفاخرة بنمط "الدولتشي فيتا" الإيطالي. مجموعة Roberto Cavalli Gold Collection هي مقاربة متألقة لحاسة الشم من هذا الأسلوب الراقي في الحياة، التحيّة الأرقى لفلسفة وجماليات العلامة التجارية.

كتحفة فنية في عالم العطور، تتألف المجموعة من ستة ابداعات حصرية ستحظى على إعجاب كلٍّ من الرجال والنساء. هي حلم معظم صانعي العطور الموهوبين، صُمِّمت لإرضاء الذواقة الخبراء والمتطلبين، من خلال مزج أكثر المكوّنات ندرةً ورقياً، والمحفوظة في علبة تخطف الأنفاس. تفتتح مجموعة Roberto Cavalli Gold Collection رحلة تمهيدية إلى عالم من الأحاسيس والعواطف.

تم ابتكار كل عطر ليعظّم نفحة معيّنة. إنه ترتيب دقيق، كيمياء قوية تم استخلاصها وتقطيرها من أكثر المكوّنات نبالة، سواء كانت سوسن إيطالي، ورود طازجة تم قطافها من بلغاريا أو خشب صندل ثمين من سريلانكا.

Gold Collection هي دعوة لاكتشاف العالم من خلال الروائح العطرية الأكثر روعة. ومع استكشافها لتشكيلة كاملة من الفضاءات المختلفة، تقدم الرفقة المثالية لكل مزاج.

لطالما كان المسك، المتميّز بطابعه الحسيّ والآسر، مادة مرغوبة جداً ومشهورة بطاقاتها القوية للجاذبية. يتباين عبير Baroque Musk الدافئ والآسر مع النفحات المميزة من النيرولي والإيلانغ إيلانغ.

Supreme Sandal هو عطر خشبي شرقي جذّاب يمزج في تباين راقٍ نفحات عميقة من خشب الصندل مع العسل، الفانيلا السوداء ورشّة من الزعفران. يحتوي على زيت خشب الصندل الذي تم تقطيره من جذور أشجار قديمة بقيت مدفونة منذ سنوات طوال، ونضجت على مهل في حضن الأرض.

العود هو الأعلى طلباً عليه من بين كل العطور، حتى أنه أثمن من الذهب. بجاذبية فائقة للغاية، يمزج هذا العبير الفاخر والمعقّد أوجهاً حيوانية، ومن الفواكه والأخشاب. يتمتع Divine Oud بطابع آسر وكثيف، يتباين فيه خشب العود مع باقة غير متوقعة من الزهور تضم الورود، الراسبيري والبنفسج.

تحتاج جذور السوسن الدقيقة إلى خمس سنوات تحت الأرض لكي تبلغ مرحلة النضوج وفي كهوف خاصة حيث تطوّر أريجها الفريد، عبير ناعم قليلاً يمزج درجات خضراء وخشبية مع بعضها. في عطر Royal Iris، يتم تعظيم هذه النفحة المرهفة والمخملية في القلب بواسطة نغمة مُغلِّفة من الجلد الحسيّ.

Golden Amber هو مادة نادرة تُستخدم منذ قرون عديدة في تركيبات لا تقدر بثمن من البخور والعطور. في تركيبة جريئة، تتواجه النفحات المعتدلة ومن الفانيليا للعنبر مع الكزبرة المشتعلة، ويُضاف إليها لمسة من الانتعاش مع نفحة علوية من الإجاص ما يجعل من هذا العطر دراسة مذهلة من التباينات.

زهور يتم جمعها في الصباح الباكر، عندما تطلق بتلاتها النديّة التي قبلتها أشعة الشمس عبيرها الأعلى فخامة وجاذبية. إنها الورود، الرمز السرمدي للجمال والنقاء. في عطر Sumptuous Rose، تلف ملكة جميع الزهور بخجل نفسها بعباءة مدهشة من العسل الحلو وخشب الصندل النبيل.

يعكس تقديم مجموعة Roberto Cavalli Gold Collection بالكامل الطموح لهذه المختارات التي لا مثيل لها. أما الخط الرصين للقارورة، الزجاج بلون الشوكولا الداكنة واللوحة الذهبية المصقولة فيعبروا عن إحساس بفخامة راقية. يتوّج ختم Roberto Cavalli للأناقة والجودة العاليتين الغطاءَ المعدني الثقيل. بالنسبة للعلبة الفاخرة والمتناسقة، تم تزيينها بطبعة فهد ذهبية مع أول أحرف من اسم Roberto Cavalli.