مستحضرات تجميل زهرية لدعم مرضى السرطان

يعتبر اللون الزهري من الرموز التي تستخدم في حملة التوعية ضد سرطان الثدي. من هنا، تتكاثر الحملات التي تستخدم هذا اللون لدعم المصابات في مواجهة هذا المرض من جهة، ولتوعية المرأة على الوقاية.

وبما أن الجمال الخارجي هو جزء أساسيّ من اهتمامات المرأة، جمعنا لك في شهر أكتوبر أهمّ مستحضرات التجميل باللون الزهري، لتتألقي بإطلالات جذابة ترفع معنوياتك وتساعدك على مواجهة المرض. لكن انتبهي سيدتي!

إذا كنت تحبين الجمال فعليك أولاً الانتباه إلى صحتك التي تؤثر مباشرة في جمالك.



1.بودرة الوجنتين " سكين لايت غلو" Skin Light Glow من " بربري" Burberry

2. أحمر شفاه " ليب بوب كولور" Lip Pop Color من " كلينيك" Clinique

3. ظلال عيون " ميس دولتشي" Miss Dolce من " دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana

4. قلم تحديد الشفاه " ليب لاينر باكيو" Lip Liner Bacio من " دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana

5. طلاء أظافر " نيل بوليش" Nail Polish من " دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana

6.أحمر شفاه " أنترديه فينيل" Interdit Vinyl من " جيفنشي" Givenchy

7. طلاء أظافر " هاي غلوس لاكير" High Gloss Lacquer من " غوتشي" Gucci

8. طلاء أظافر " لا بيتيت روب نوار" La Petite Robe Noire من " غيرلان" Guerlain

9. بودرة الوجنتين " شيك كولور " Cheek Color من " توم فورد" Tom Ford

تابعوا معنا في العدد الجديد 1858 من "سيدتي" المتواجد حالياَ في الاسواق تفاصيل علاقة الشباب بوسائل التواصل ومدى التزامهم بالضوابط الشرعية.