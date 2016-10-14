إجلاء 500 راكب من مبنى مطار روسى بعد بلاغ عن وجود قنبلة

أفاد مصدر بالأجهزة الأمنية فى مدينة سان بطرسبورج الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم إجلاء حوالى 500 راكب من مبنى مطار "بولكوفو" بعد تلقى بلاغًا عن وجود قنبلة.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستى" الروسية، إن عناصر أجهزة الأمن يمشطون حاليا مبنى المطار.

من جهتها، أفادت مديرية النقل فى وزارة الداخلية الروسية بالدائرة الفدرالية الشمالية الغربية، بأن الجهات الأمنية حددت هوية صاحب البلاغ، وتتحقق من البلاغ الكاذب بشأن وجود قنبلة فى مطار "بولكوفو".

وقالت المديرية فى بيان لها: "عند الساعة 17:30، أنهت شرطة النقل إجراءات التفتيش، ولم يتم العثور على قطع خطرة، وحددت شرطة النقل هوية المتصل"، موضحة أن شرطة النقل تلقت عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، اتصالا حول وجود قنبلة بمطار "بولكوفو"، ووصل أفراد الأمن ومعهم كلاب بوليسية إلى المطار.