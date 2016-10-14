إخلاء مطار روسي بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية في سان بطرسبورج، اليوم الجمعة، بأنه تم إجلاء نحو 500 راكب من مبنى مطار «بولكوفو» بعد إبلاغ عن وجود قنبلة.

وقال المصدر لوكالة «نوفوستي»: “تم إجلاء، في المجمل، 500 شخص”. وأشار إلى أن عناصر أجهزة الأمن يقومون حاليا بتمشيط مبنى المطار.

من جهتها، أفادت مديرية النقل في وزارة الداخلية الروسية بالدائرة الفيدرالية الشمالية الغربية، بأن الجهات الأمنية حددت هوية “الإرهابي الهاتفي” المفترض وتتحقق من البلاغ الكاذب بشأن وجود قنبلة في مطار «بولكوفو».

وقالت المديرية في بيان لها: «أن شرطة النقل أنهت إجراءات التفتيش ولم يتم العثور على قطع خطرة. وحددت شرطة النقل هوية المتصل».

وتلقت شرطة النقل عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، اتصالا حول وجود قنبلة بمطار “بولكوفو”، ووصل أفراد الأمن ومعهم كلاب بوليسية إلى المطار.