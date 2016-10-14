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القوات الشرعية باليمن تسيطر على مطار بـ«كتاف»

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القوات الشرعية باليمن تسيطر على مطار بـ«كتاف» القوات الشرعية باليمن تسيطر على مطار بـ«كتاف»

القوات الشرعية باليمن – أرشيفية

قالت مصادر ميدانية في محافظة صعدة شمال اليمن، إن قوات الجيش والمقاومة الموالية للشرعية سيطرت على مطار في صعدة معقل مليشيات الحوثيين.

وأوضحت المصادر في تصريح لموقع “مأرب برس” الإخباري اليوم الجمعة – أن المطار عبارة عن مهبط ترابي مخصص للطائرات المروحية ويقع في البقع بمديرية كتاف.

ولفتت قيادات في المقاومة الشعبية إلى أن عملية السيطرة على المهبط الواقع في مديرية كتاف المحاذية للحدود مع ، جاء بعد محاصرة القوات الشرعية لمليشيات الحوثي لعدة ساعات.

وأكدت أن قوات الشرعية تواصل تقدمها نحو مركز مديرية كتاف بصعدة معقل عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت يوم الثلاثاء الماضي على الحدود مع السعودية بعد طرد مليشيات الحوثيين من المنطقة وتقدمت حوالي 25 كيلومترًا باتجاه مدينة صعدة.

يذكر أن منفذ البقع يعد من أهم المنافذ الحدودية البرية لليمن مع السعودية ويبعد حوالي 150 كيلومترًا عن مدينة صعدة مركز المحافظة الإداري وحوالي 100 كيلومتر عن منطقة نجران السعودية ويقابله في الجانب السعودي منفذ الخضراء التابع لنجران.

أ ش أ

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