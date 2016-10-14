الأحد المقبل.. تمريض المنصورة تستضيف «حمدتو» أسطورة أوليمبياد البارالمبية 2016

كتب : عمرو الحوتى

تستضيف كلية التمريض جامعة المنصورة، الأحد المقبل، ابراهيم حمدتو “أسطورة الأوليمبياد” حسبما أطلق عليه رئيس اللجنة البارالمبية بريو دي جانيرو 2016 ، صاحب الترتيب الحادى عشر على العالم، وذلك لتكريمه على بطولته وكونه نموذجًا يحتذى به فى التحدى والإصرار والنجاح.

يأتى الإحتفال بأسطورة الأوليمبياد تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة والدكتورة أمينة محمد النمر عميده كلية التمريض.

يذكر أن ، إبراهيم حمدتو، ولد في الأول من يوليو 1973 بمحافظة دمياط، وفقد ذراعيه في حادث قطار وهو في سن العاشرة، لكن هذه الإعاقة لم تقف حائلاً بينه وبين حلمه في احتراف كرة الطاولة، حيث بدأ اللعب بإمساك المضرب بفمه، وبفضل التدريب المستمر أصبح ابراهيم واحدًا من أمهر اللاعبين في مصر.

وحصل البطل المصري الشهير على تكريم مميز من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في بطولة العالم التي أقيمت في اليابان العام الماضي، بعد أن تلقى دعوة شخصية من قبل رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لحضور النهائيات.

أصبح “حمدتو”، البالغ من العمر 43 عامًا، أول لاعب كرة طاولة في تاريخ أوليمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، يشارك في المنافسات دون يدين، معتمدًا على فكيه وعنقه لأنه يمارس اللعبة بوضع المضرب في فمه.