العبادى: الجيش العراقى سيدخل مدينة الموصل وليس الحشد والبيشمركة

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وجود تفاهم كامل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق حول معركة تحرير الموصل من تنظيم (داعش) الإرهابى، وعدم إجراء أى تغيير ديمجرافى بالمدينة.وقال العبادى - خلال مؤتمر صحفى عقده مع محافظ كركوك نجم الدين كريم فى ختام زيارته للمحافظة مساء اليوم الجمعة - إن

القوات المسلحة العراقية هى التى ستدخل مدينة الموصل للحفاظ على الأمن مع الشرطة المحلية، كما فعلنا فى الرمادى والفلوجة لدى تحريرها من داعش.ولفت العبادى إلى أن الحملة الشرسة التى يواجهها العراق من بعض الدول مع اقتراب موعد معركة الموصل هى نفسها الحملة التى سبقت معركة الفلوجة، واستدرك قائلاً "لكننا سنمضى لتحقيق النصر وتخليص أهلنا من إرهاب داعش، مع حرصنا الشديد على أمن وسلامة الموصليين".

ودعا دول المنطقة إلى عدم التدخل بشؤون العراق، وقال: "نحن نريد السلام وحسن العلاقات مع جيراننا دون تدخل فى شؤوننا الداخلية".وأضاف: أن قوات "الحشد الشعبي" و"البيشمركة" الكردية لن تدخل مدينة الموصل خلال عملية تحريرها، مؤكدًا أن المعلومات من داخل المدينة تفيد بوجود انهيار لتنظيم داعش.

وتابع: أن القوات التى تدخل إلى مركز الموصل هى الشرطة الاتحادية والمحلية والجيش ومكافحة الإرهاب، ولن تسمح بأى تجاوز على المواطنين العراقيين وستلاحق فقط عناصر داعش لتقديمهم للقضاء العراقى.وأشار إلى أن الحكومة ستعيد نازحى قضاء "الحويجة" عقب تحريرها من قبضة داعش، وأضاف: أن أولوياتنا هى إعادة النازحين إلى ديارهم والبدء فى عملية الإعمار.