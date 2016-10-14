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في مباراة مثيرة للجدل.. الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام التعدين

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في مباراة مثيرة للجدل.. الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام التعدين في مباراة مثيرة للجدل.. الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام التعدين

فريق الإسماعيلي – أرشيفية

سقط نادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره النصر للتعدين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالدوري العام.

أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب محمد فتحى في الدقيقة 14، قبل أن يسجل هدف التعادل للنصر للتعدين نجمه باتريك ادو في الدقيقة 70 من أحداث اللقاء.

وشهدت المباراة في الدقيقة 85 واقعة مثيرة للجدل، حيث قام محمد عواد حارس الإسماعيلي بصد كرة بيديه من مهاجم النصر خارج منطقة الجزاء، مما تستوجب طردًا مباشرًا، لكن لم يلتفت الحكم ولا لاعبي كلا الفريقين بالإضافة إلى الأجهزة الفنية إلى تلك الواقعة.

وبتلك النتيجة، حصد الدراويش نقطة ليرتفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، فيما جاء النصر للتعدين في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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