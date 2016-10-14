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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالاتجار في المخدرات ببني سويف

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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالاتجار في المخدرات ببني سويف إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالاتجار في المخدرات ببني سويف

ارشيفية

المراسل : محمد شعبان

قررت نيابة مركز بني سويف، برئاسة المستشار محمد سمير، إخلاء سبيل “ياسر.م.ع”، أمين شرطة محال للإحتياطي من قوة إدارة المرور بضمان محل إقامته .

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات للواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، تفيد بقيام شخصين أحدهما يعمل بالمرور ومتوقف عن العمل، بالإتجار في الحبوب المخدرة .

وعلي الفور أصدر اللواء خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، قرارًا بتشكيل فريق من المباحث ترأسه المقدم مازن سعيد مدير مكتب مكافحة المخدرات وبمعاونه الرائد محمد جمال وتمكنوا من ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ” ترامادول “.

وبعرض المتهمين علي النيابة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهم الأول بمحل إقامته.

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