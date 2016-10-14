نشرة ONA | انطلاقة جديدة لـ«النيل الثقافية».. جولات جديدة «للورواري».. صفاء حجازي وراديو النيل ينعيان «شوشة»

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

عاد الإعلامي محمود الورواري إلى مصر بعد رحلة عمل امتدت إلى 3 دول عربية هي تونس وموريتانيا والمغرب، التقى خلالها بعدد كبير من كبار المفكرين والفقاء والفلاسفة في البلدان الثلاثة.. للمزيد

تقوم قناة «النيل الثقافية»، في سرية تامة بعمل تحديث كامل وشامل للشاشة عن طريق تطوير برامجها، وعلمت «ONA»، أن القناة أنتجت ما يقرب من 80 فاصل فى مختلف مجالات الثقافة لإثراء الشاشة.. للمزيد

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360» على شاشة القاهرة والناس، الليلة، اللواء محمود زاهر، والعميد خالد عكاشة، للكشف عن السبب وراء استمرار العمليات الإرهابية في سيناء.. للمزيد

نعت شركة راديو النيل، اليوم الجمعة، الإذاعي والشاعر الكبير فاروق شوشة، والذي وافته المنية، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 80 عامًا.. للمزيد

نعت شركة راديو النيل وإذاعاتها شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 12 وإصابة 6 من «أبطال القوات المسلحة» بشمال سيناء.. للمزيد