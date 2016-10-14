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نشرة ONA | انطلاقة جديدة لـ«النيل الثقافية».. جولات جديدة «للورواري».. صفاء حجازي وراديو النيل ينعيان «شوشة»

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نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

عاد الإعلامي محمود الورواري إلى بعد رحلة عمل امتدت إلى 3 دول عربية هي تونس وموريتانيا والمغرب، التقى خلالها بعدد كبير من كبار المفكرين والفقاء والفلاسفة في البلدان الثلاثة.. للمزيد

الإعلامي محمود الورواري (أرشيفية)

الإعلامي محمود الورواري (أرشيفية)

تقوم قناة «النيل الثقافية»، في سرية تامة بعمل تحديث كامل وشامل للشاشة عن طريق تطوير برامجها، وعلمت «ONA»، أن القناة أنتجت ما يقرب من 80 فاصل فى مختلف مجالات الثقافة لإثراء الشاشة.. للمزيد

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قناة النيل الثقافية

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360» على شاشة القاهرة والناس، الليلة، اللواء محمود زاهر، والعميد خالد عكاشة، للكشف عن السبب وراء استمرار العمليات الإرهابية في سيناء.. للمزيد

الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

نعت شركة راديو النيل، اليوم الجمعة، الإذاعي والشاعر الكبير فاروق شوشة، والذي وافته المنية، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 80 عامًا.. للمزيد

فاروق شوشة

فاروق شوشة

نعت شركة راديو النيل وإذاعاتها شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 12 وإصابة 6 من «أبطال القوات المسلحة» بشمال سيناء.. للمزيد

عناصر القوات المسلحة المصرية

عناصر القوات المسلحة المصرية

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أونا

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