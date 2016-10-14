تعرف على عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في ثالث أيامه

يُعرض غدًا السبت بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية 3 أفلام عربية بالإضافة إلى أفلام تسجيلية وروائية، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ20.

ويعرض فيلم «باب الوداع» إخراج كريم حنفي، وبطولة سلوى خطاب، وأحمد مجدي ، وشمس لبيب ، وعماد حسام الدين، في حفل الواحدة ظهرًا ، و فى الرابعة عصرًا يعرض فيلم «قط وفار» إخراج تامر محسن، وبطولة محمود حميدة، ومحمد فراج، وسوزان نجم الدين ، وسوسن بدر ، ولطفي لبيب، كما يعرض في السابعة مساء فيلم «سعيكم مشكور يا برو»، إخراج عادل أديب، وبطولة دينا، وبيومي فؤاد ، وأحمد خليل ، ونور قدري، وإسلام إبراهيم.

ويعرض بقاعة سينما الهناجر في الخامسة مساء الأفلام التسجيلية «أسطورة الملك توت» إخراج برهان حنفي، وفيلم «نازلين التحرير» إخراج سميح منسي ، وفيلم «زينب» إخراج مراد أحمد عبد العاطي.

كما يعرض الأفلام الروائية القصيرة «الزيارة» إخراج حسام الدين حامد ، و«أخضر وأحمر» إخراج وجدى راشد، «طب لية من الأول» إخراج سما الشامي.

ويعرض في حفل السابعة مساء الأفلام التسجيلية «تحت الشمس» و«ذكرى الموت المرتقب» إخراج وليد يوسف السباعى ،و«مستورة» إخراج مهند دياب، بالإضافة إلى الأفلام الروائية القصيرة «إحذر الخطوة الأولى” إخراج عريان سيدهم، و«صورة سيلفي» إخراج محب وديع، و«تقاطع طريق» إخراج برهان حنفى ، «آه» إخراج مهند دياب.