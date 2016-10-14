«المنظمة الدولية للهجرة» تتوقع أزمة إنسانية في العراق

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، من أزمة إنسانية معقدة قد تشهدها العراق في الفترة القادمة على خلفية توقعات بنزوح مليون شخص من مدينة الموصل عند بدء القوات العراقية معاركها مع تنظيم داعش لتحرير المدينة.

وأعلنت المنظمة – في بيان بجنيف اليوم الجمعة – عن استعداداتها بالتعاون مع الحكومة العراقية لإقامة مخيمات للطوارئ بمحافظة نينوى لاستقبال من سينزحون من الموصل في الأسابيع الأولى للمعارك وبما يكفى لحوالي 200 ألف من المدنيين ممن ينتظر فرارهم.

وقدرت الأمم المتحدة ومكتبها للشئون الإنسانية من سيحتاجون إلى المساعدة من الفارين من الموصل بحوالي 700 ألف شخص، وقالت المنظمة إنها تسابق الزمن بعد تحديد أربعة

> مواقع بالفعل شرق مدينة الموصل لإقامة مواقع الاستقبال للطوارئ والتي يمكنها استيعاب 75 ألف شخص ومن أجل إنشاء البنية التحتية اللازمة.

وأوضحت المنظمة أن إنشاء مخيمات الطوارئ يحتاج إلى 14.8 مليون دولار، مشيرة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيوفران 10.6 مليون دولار لغرض إقامة هذه المخيمات.

أ ش أ