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«محافظ بورسعيد»: طرح 5 طن من الدجاج بالأسواق بسعر 20 جنيه للكيلو

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«محافظ بورسعيد»: طرح 5 طن من الدجاج بالأسواق بسعر 20 جنيه للكيلو «محافظ بورسعيد»: طرح 5 طن من الدجاج بالأسواق بسعر 20 جنيه للكيلو

دجاج – صورة ارشيفية

المراسل : جمال نوفل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لرفع العبء عن المواطن البسيط ومحدودي الدخل وتوفير السلع .

وأكد “المحافظ” في تصريح صحفي، أنه يتم طرح 5 طن من الدجاج بالأسواق بسعر 20 جنية للكيلو، مضيفًا أنه سوف يتم توزيع الكمية من خلال منافذ البيع المتحركة وذلك بسيارات مشروع الانتاج الحيواني.

وأشار الي أن توزيع هذه الكمية يستهدف المناطق الاكثر إحتياجًا، وأن منافذ البيع المتحركة سوف تضمن تحقيق الهدف المرجو من خلال وصول السلعة الي المواطن المستهدف مباشرة .

وأوضح، أن المحافظة قامت بطرح كميات من السلع الاساسية بأسعار مخفضة للمواطنيين شملت السكر والأرز ، ووجه الأجهزة التموينية والرقابية بتكثيف الحملات علي الأسواق للتصدي لأي تاجر يقوم بالمغالاة في الاسعار ولضمان جودة السلع التي تقدم للمواطنيين، مشيرًا الي أن المحافظة يوجد بها وفرة في المواد الغذائية والتموينية وأن سيارات مديرية التي قامت بتوزيع السكر بسعر خمسة جنيهات لم تشهد أي تكدس او إزدحام نتيجة لزيادة الكميات المعروضة بالاضافة الي وعي المواطنين الذين قاموا بالشراء طبقًا للاستهلاك اليومي الطبيعي.

وأضاف، أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من إنخفاض الأسعار في الخضروات والاسماك والسلع الاساسية.

 

 

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