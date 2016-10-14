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أهالى بلانة بأسوان يقطعون السكة الحديد والطريق الزراعى بعد مقتل مزارع

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أهالى بلانة بأسوان يقطعون السكة الحديد والطريق الزراعى بعد مقتل مزارع أهالى بلانة بأسوان يقطعون السكة الحديد والطريق الزراعى بعد مقتل مزارع

>أسوان – عبد الله صلاح

تجمهر العشرات من النوبيين بقرية بلانة بمحافظة أسوان، على مزلقان السكة الحديد والطريق الزراعى، احتجاجاً على مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، أثناء محاولة الدفاع عن أرضهم، ومنع آخرين من السطو عليها.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، بلاغاً من نائب مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بمقتل "محمد نور الدين حسن" 30 سنة، مزارع، ومقيم بقرية بلانة ثان، وإصابة مزارعين آخرين، أثناء محاولة التصدى لسرقة أرض زراعية.

انتقل إلى موقع التجمهر نائب مأمور مركز شرطة نصر النوبة، والقيادات الأمنية لمحاولة إقناع الأهالى بفض تجمهرهم، ووعدوهم بسرعة ضبط الجناة.

 

 


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