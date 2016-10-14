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محافظ بورسعيد ينعي شهداء كمين زغدان بسيناء

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محافظ بورسعيد ينعي شهداء كمين زغدان بسيناء محافظ بورسعيد ينعي شهداء كمين زغدان بسيناء

محافظ بورسعيد

المراسل : جمال نوفل

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالنيابة عن أهالي المحافظة بخالص العزاء والمواساة الي القوات المسلحة، وأسر الشهداء الذين استشهدوا، اليوم الجمعة، أثناء تأدية واجبهم الوطني إثر الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف كمين زغدان بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 12 من أبطال القوات المسلحة وإصابة عدد من الجنود والضباط.

وأكد محافظ بورسعيد، في تصريح صحفي، أن تلك الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة قواتنا المسلحة العظيمة في دحر الارهاب الاسود واقتلاعه من جذوره، ولن تنال من عزيمة الشعب المصري وارادته ، موكدًا علي وقوف الشعب المصري والقوات المسلحة العظيمة ورجال الشرطة الأوفياء علي قلب رجل واحد من أجل التصدي لخفافيش الظلام .

ودعي “المحافظ”، المولي عز وجل أن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله علي جنودنا وضباطنا الأبطال بالشفاء.

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