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«محافظ بورسعيد »: منافذ متحركة لبيع كيلو السكر بـ 5 جنيهات للأهالي

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«محافظ بورسعيد »: منافذ متحركة لبيع كيلو السكر بـ 5 جنيهات للأهالي «محافظ بورسعيد »: منافذ متحركة لبيع كيلو السكر بـ 5 جنيهات للأهالي

سكر – ارشيفية

المراسل : جمال نوفل

أعلنت محافظة بورسعيد، عن طرح كميات كبيرة من السكر الحر بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد من خلال المنافذ المتحركة التابعة لمديرية والتى تجوب مختلف أنحاء المحافظة لتوفير السكر بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء المادية على كاهل أبناء بورسعيد.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في تصريح صحفي، إنه قد تم اليوم الجمعة، ضخ كميات من السكر بالمنافذ المتحركة أمام مسجد مريم والتى شهدت إقبالاً متوسطاً من قبل المواطنين، مؤكدًا على استمرار ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق بسعر 5 جنيهات للكيلو، فضلاً عن توفير السلع الغذائية والخضروات والأسماك بأسعار مناسبة ومخفضة إلى المواطنين وذلك من خلال منافذ البيع المتحركة التابعة لمديرية التموين.

وأضاف، أن جميع منافذ البيع المتحركة في حي الزهور والضواحي والمناخ لم تشهد أي ازدحام تماماً مما يدل علي عدم وجود أى أزمة تماماً في السلعة ووجود وفرة كبيرة في المنتج، مشيراً إلى أن المنافذ المتحركة سوف تستهدف المناطق الاكثر احتياجا لضمان وصول الدعم الي مستحقيه ومواجهة جشع بعض التجار ومعدومي الضمير.

وأشار المحافظ إلى أن هناك استجابة كبيرة لعدد من التجار لحملة الشعب يأمر والتي تهدف إلى دعم الاسر البسيطة ومحدودي الدخل ورفع العبء عن المواطنين، لافتاً إلى أنه تم طرح كميات كبيرة من الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك من خلال منافذ متنقلة سوف تجوب جميع المناطق الشعبية الأكثر احتياجاً لتكون في متناول الجميع من خلال حملة الشعب يأمر.

وأكد “المحافظ” علي وصول 50 طن أرز تمويني و 2860 كرتونة زيت تمويني حيث تم توزيع الكميات علي البدالين التموينين لتوزيعها علي المواطنين.

وأضاف مجدي الخضر، مدير التموين، أنه تم طرح كميات كبيرة للأسماك بأسعار مخفضة حيث يباع السمك البرابوني بسعر 20 جنيها للكيلو وكذلك السردين بـ 20 جنيه للكيلو والشبار يتراوح ما بين 8 و10جنيهات والسمك البوري بـ 20 جنيهًا وذلك أمام مسجد مريم وأمام سوق الرضوان.

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