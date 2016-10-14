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7 أعراض لأمراض رئيسية تتشابه مع انقطاع الطمث أبرزها تقلب المزاج

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7 أعراض لأمراض رئيسية تتشابه مع انقطاع الطمث أبرزها تقلب المزاج 7 أعراض لأمراض رئيسية تتشابه مع انقطاع الطمث أبرزها تقلب المزاج

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأعراض التى تكون دليلا على الإصابة بأمراض رئيسية قد تصيب المرأة وتتشابه مع أعراض سن اليأس عند النساء، وتتضمن هذه الأمراض الآتى:

1. نزيف حاد :

وفقا للتقرير فإن أحد الأعراض للوصول إلى سن اليأس، ويمكن أن تكون علامة على الأورام الليفية فى الرحم أو الإصابة بسرطان عنق الرحم .

2.الهبات الساخنة :

من الأعراض الأخرى الشائعة لانقطاع الطمث، ولكنها أيضا تكون علامة على التقلبات الهرمونية ودليل على فرط إفراز الغدة الدرقية .

3.تساقط الشعر :

فإن العديد من النساء يشعرن أن فقدان الشعر أمر شائع خلال فترة انقطاع الطمث، كما أنه يمكن أن يكون عرضا لأمراض الغدة الدرقية وخصوصا عند حدوث تقلبات فى الوزن .

4.الخفقان:

فهو من الأعراض الشائعة لسن اليأس، حيث لا تدرك كثير من النساء أن سرعة دقات القلب بشكل غير طبيعى من أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية .

5. آلام المفاصل:

يمكن أن تكون من أعراض انقطاع الطمث، ولكن أيضا تكون هذه الأعراض دليل على بعض الاضطرابات الأخرى مثل التهاب المفاصل والألم الليفى العضلى ومرض الذئبة الحمراء.

6. تقلب المزاج:

فهناك الكثير من النساء يعانين من تقلب المزاج ويمكن أن يكون عرضا من أعراض اضطرابات نفسية خطيرة مثل الاكتئاب، وتعتقد بعض النساء أنه من العلامات الشائعة لانقطاع الطمث.

7.جفاف وتهيج المهبل:

فهى من أعراض انقطاع الطمث، لكن يمكن أن تكون أحد أعراض الأمراض المنقولة جنسيا. 


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