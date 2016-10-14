شرطة الفجيرة تحقق في وفاة مواطن بدبا

باشرت الجهات الأمنية بالفجيرة اليوم "الجمعة" التحقيق في قضية وفاة شاب مواطن داخل منزله الكائن بمنطقة دبا الفجيرة والبالغ من العمر 19عاماً، و مازالت الاسباب حتى الان غير معروفة .

وقال المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة بشرطة الفجيرة، ان بلاغاً ورد صباح اليوم من المستشفى عن وصول جثمان شاب متوفي في التاسعة عشر من عمره ، حيث تم نقله بواسطة الاسعاف الوطني من منزل ذويه، ولم يتم حتى الآن التعرف على الاسباب التي ادت إلى الوفاة ، حيث ما تزال التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادثة.

وأفاد الحساني بان مسببات الوفاة ستتضح بعد صدور تقرير الطب الشرعي .