«والي» تناقش المساعدات المالية للمتضررين من تراجع السياحة بشرم الشيخ

عقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا، صباح اليوم الجمعة، مع مدير مديرية التضامن بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لمراجعة المساعدات المالية التي قدمت للمتضررين من تراجع السياحة خلال أشهر الصيف.

> وقالت والي إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدمت مساعدات نقدية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وكذلك الشباب الذي تعطل بسبب تراجع السياحة في شرم الشيخ اثناء موسم الصيف، مشيرة إلى أنه تم الصرف لعدد 745 أسرة بناء على تقرير مرفوع من لجنة بديوان المحافظة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال الاجتماع تم مناقشة تجهيزات مركز الإغاثة في طور سيناء تحسبًا لحدوث أي سيول في موسم الأمطار، إلى جانب مناقشة احتياج بعض الاسر في الوديان لدخول برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة.