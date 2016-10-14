أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«والي» تناقش المساعدات المالية للمتضررين من تراجع السياحة بشرم الشيخ

Google+ Print
«والي» تناقش المساعدات المالية للمتضررين من تراجع السياحة بشرم الشيخ «والي» تناقش المساعدات المالية للمتضررين من تراجع السياحة بشرم الشيخ

الوزيرة غادة والي

عقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا، صباح اليوم الجمعة، مع مدير مديرية التضامن بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لمراجعة المساعدات المالية التي قدمت للمتضررين من تراجع السياحة خلال أشهر الصيف.
> وقالت والي إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدمت مساعدات نقدية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وكذلك الشباب الذي تعطل بسبب تراجع السياحة في شرم الشيخ اثناء موسم الصيف، مشيرة إلى أنه تم الصرف لعدد 745 أسرة بناء على تقرير مرفوع من لجنة بديوان المحافظة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال الاجتماع تم مناقشة تجهيزات مركز الإغاثة في طور سيناء تحسبًا لحدوث أي سيول في موسم الأمطار، إلى جانب مناقشة احتياج بعض الاسر في الوديان لدخول برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا