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"فاينانشيال تايمز" : مصر قفزت 10 مراكز في تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحتل "الخامس" عالميًّا ...

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"فاينانشيال تايمز" : مصر قفزت 10 مراكز في تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحتل "الخامس" عالميًّا ... "فاينانشيال تايمز" : مصر قفزت 10 مراكز في تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحتل "الخامس" عالميًّا ...

أعلنت صحيفة «فاينانشيال تايمز » أن قفزت 10 مراكز مرة واحدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، في 2016، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز الخامس عالميًا هذا العام، مقارنة بالمركز الـ15 العام الماضي

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، الجمعة، أن تقدم مصر هذه المراكز الـ10 يثير الدهشة، في ظل ما تعانيه من تذبذب في سعر العملة، وما سمته «الجفاف» في العملات الأجنبية، وانخفاض الصادرات والواردات، قائلة: إنه «على الرغم من جفاف العملات الأجنبية، وانخفاض الواردات والصادرات، ومعاناة القطاع الخاص من الركود لمدة عام كامل، فضلًا عن الفوضى في سعر صرف الدولار إلا أن مصر استطاعت القفز إلى المركز الخامس في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف التقرير أن « المصرية بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال مشروعات ضخمة، بجانب موافقة الرئيس عبدالفتاح ، في يوليو الماضي، على اقتراح الحكومة ووزارة الاستثمار، لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يشارك فيه عدد من ممثلي القطاع الخاص، ويعمل باستمرار على تحسين البيئة الاستثمارية».

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الاستثمار لزيادة الاستثمارات، مع محاولات لحل المنازعات خارج نطاق المحكمة لتسوية النزاعات بين المستثمر والدولة ومنح حوافز للاستثمار في قطاعات أو مناطق معينة، فضلًا عن وجود حوافز للاستثمار، منها إمكانية السداد الجزئي لتكاليف المرافق العامة.

وأوضح التقرير أن هناك استثمارات شهدت إقبالًا ونموًا كبيرًا، منها صناعة الأدوية، وقطاع الاتصالات، والسيارات، والمواد الخام، التي أصبحت أيضًا أهدافًا جذابة للاستثمار.

وأكد التقرير أن المراكز الأربعة الأولى حصلت عليها الهند والصين وإندونيسيا والولايات المتحدة على التوالي.

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رئيس قسم الأخبار

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