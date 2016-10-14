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الجيش العراقي يوجه تعليمات لسكان الموصل قبل العمليات ضد تنظيم «داعش»

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الجيش العراقي يوجه تعليمات لسكان الموصل قبل العمليات ضد تنظيم «داعش» الجيش العراقي يوجه تعليمات لسكان الموصل قبل العمليات ضد تنظيم «داعش»

الجيش العراقي – أرشيفية

وجه الجيش العراقي، اليوم الجمعة، تعليمات لسكان الموصل لاتباعها أثناء العملية الأمنية الوشيكة ضد تنظيم داعش في المدينة.

ووجه قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم عبد الله الجبوري، الرسالة عبر الراديو لسكان المناطق التي ستكون مسرحًا للعمليات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وحاول الجبوري في خطابه تهدئة السكان مؤكدًا أن هذه الإجراءات “وقائية” لأن الغارات الجوية “لن تستهدف المدنيين مطلقًا”.

ومن بين تلك التعليمات التي وجهها الجبوري عدم قيادة مركبات في الشوارع إلا في حالات الطوارئ، والنزول إلى الطوابق السفلية في البنايات والبقاء إلى جانب الحوائط وليس في منتصف الغرف.

كما نصحهم بعدم استخدام المصاعد الكهربائية أو الصعود إلى أسطح العقارات وعدم ترك اسطوانات غاز داخل المنازل.

وطالبهم بمتابعة التعليمات التي سيصدرها الجيش عبر راديو ببطارية والاحتفاظ بأدوات إسعافات أولية.

ويتوقع البدء في عمليات تحرير الموصل منتصف الشهر الجاري من تنظيم داعش الذي احتلها في يونيو 2014.

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