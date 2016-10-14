بالصور : الآلاف يشيعون جنازة فاروق شوشة بقرية الشعراء فى دمياط ...

سمر العشري

شيع الآلاف من أبناء قرية الشعراء بمحافظة دمياط، جثمان الشاعر الكبير فاروق شوشة من مسجد الهدى النبوى بعد صلاة العصر إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى مسقط رأسه بقرية الشعراء، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

شارك فى الجنازة عدد كبير من أبناء دمياط والمثقفين والشعراء وممثلى الأوساط السياسية.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط إن مصر فقدت اليوم قيمة وقامة كبيرة هو الشاعر فاروق شوشة، ولا نملك إلا أن ندعو الله أن يتغمده فى رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

شبكةعيونالإخبارية

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