القضاء الألماني يرفض استئناف أردوغان ضد مذيع «سبه» في قصيدة ساخرة

رد القضاء الألماني اليوم الجمعة، استئنافًا قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد قرار العدول عن الملاحقات الجنائية بحق فكاهى ألماني سخر منه، في قضية أثارت حينها أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة.

وبحسب «فرانس برس» فقد اعتبرت النيابة العامة في «ماينز» بغرب ألمانيا أن الطعن الذي قدمه محامو أردوغان “لا يستند إلى أساس”.

وصادقت على القرار الذي اتخذته أجهزة مدعي عام المدينة فى 4 أكتوبر بإسقاط الملاحقات بحق الفكاهي «يان بوميرمان» بتهمة «شتم» أردوغان، معتبرة أنه “لا يمكن التثبت بدرجة يقين كافية” من أن مقدم البرنامج التلفزيونى الهزلى أقدم على «تصرف غير قانوني».

وكانت أنقرة طلبت رسميا من ألمانيا السماح بمباشرة هذه الملاحقات بحق بوميرمان بعدما ألقى قصيدة هزلية فى برنامجه على شبكة “زى دى إف” العامة ، سخر فيها من الرئيس التركى مستخدما ايحاءات جنسية تشير إلى إطفال وحيوانات.

وأوضح بوميرمان أنه تقصد المبالغة والإساءة فى برنامجه ليظهر ما هى حقيقة التشهير، ويثبت بهذه الوسيلة أن صفة التشهير لا تنطبق على الانتقادات السياسية التى يوجهها المعارضون الأتراك لأردوغان فى تركيا والتى يلاحقون عليها أحيانا أمام القضاء.

وأثارت هذه “القصيدة” غضب الرئيس التركى الذى طالب بملاحقة الفكاهى قضائيا.

واضطرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى السماح بفتح تحقيق بحق بوميرمان بتهمة “شتم ممثل دولة أجنبية”، وهو جرم تصل عقوبته إلى السجن 3 سنوات، عملًا ببند فى القانون الجزائى يعود إلى القرن التاسع عشر.

وإزاء موجة الاحتجاجات التي أثارها فتح التحقيق بين المدافعين عن حرية التعبير فى ألمانيا، أعلنت ميركل أنه سيتم إلغاء هذا البند من القانون الذى بات يعتبر «من زمن آخر».

وقررت النيابة العامة في نهاية المطاف العدول عن مباشرة ملاحقات، فيما رأت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن ميركل كانت تراهن على ذلك، فتوخت اثارة توتر فى العلاقات الألمانية التركية الصعبة بالأساس، مع ترقب اسقاط القضية قانونيا فى القضاء.

وفى ناحية أخرى من الملف، ما زال يتحتم على القضاء الألمانى النظر فى نوفمبر فى دعوى مدنية تقدم بها أردوغان طالبا حظر إعادة بث القصيدة.