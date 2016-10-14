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«أسامة كمال» يكشف السبب وراء استمرار العمليات الإرهابية في سيناء.. الليلة

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«أسامة كمال» يكشف السبب وراء استمرار العمليات الإرهابية في سيناء.. الليلة «أسامة كمال» يكشف السبب وراء استمرار العمليات الإرهابية في سيناء.. الليلة

الإعلامي أسامة كمال

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360» على شاشة القاهرة والناس، الليلة، اللواء محمود زاهر، والعميد خالد عكاشة، للكشف عن السبب وراء استمرار العمليات الإرهابية في سيناء.

وسيتناول اللقاء هل هناك دعم دولي للإرهاب في ، ولماذا لا يتحقق النصر الحاسم في هذا النوع من المواجهات.

كما يفتح ملف غياب الرقابة على تداول السلع ومن وراء اختفاء السلع الاساسية، ويناقش عمرو عصفور نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، والعربي أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي والتجارة الداخلية، وماهي آليات التي سيتم اتباعها لعودة السلع للأسواق .

ويذاع البرنامج في تمام الساعه العاشرة مساءًا على شاشة القاهرة والناس.

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