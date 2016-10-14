البرلمان ينعى شهداء كمين "زقدان".. ويؤكد: الإرهاب لن يزعزع الاستقرار

نعى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم الجمعة، إثر حادث الهجوم الإرهابى الغاشم الذى استهدف نقطة تأمين "زقدان" بمنطقة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة البواسل وقتل عدد 15 إرهابيا من العناصر الإجرامية المارقة.

وأدان "عبد العال" فى بيان له منذ قليل، تلك العمليات الإرهابية الخسيسة التى تقوم بها هذه الجماعات الظلامية الضالة، التى تسعى إلى استهداف الدولة وإرهاب المجتمع لزعزعة الأمن والاستقرار، قائلا: "مثل هذه العمليات الإجرامية لن تفلح فى تحقيق ما تبغيه، ولن تزيدنا حكومة وشعبا إلا عزما وإصرار على اجتثاث جذور الإرهاب وتطهير ربوع الوطن من براثنه".

وثمن رئيس مجلس النواب، التضحيات الجليلة التى يقدمها أبطال القوات المسلحة البواسل من دماء شهدائها الذكية للذود عن الوطن وحمايته، مشددا على أن هذه العمليات الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارا على التصدى لها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

وختم رئيس البرلمان بيانه قائلا: "وإذ يشجب مجلس النواب هذا الحادث الإرهابى الخسيس، فإنه يؤكد أهمية الاصطفاف الشعبى خلف مؤسسات الدولة للتصدى لهذه المحاولات الدنيئة، والبرلمان لن يألو جهدا فى توفير البيئة التشريعية الرادعة للإرهاب والحاضنة للفكر الوسطى المستنير..حفظ الله مصر ودامت فى أمن واستقرار".