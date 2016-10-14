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حبس عصابة ضبطت بحوزتها 5مليون قرص ترامادول و20 مليون دولار بمدينة نصر

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حبس عصابة ضبطت بحوزتها 5مليون قرص ترامادول و20 مليون دولار بمدينة نصر حبس عصابة ضبطت بحوزتها 5مليون قرص ترامادول و20 مليون دولار بمدينة نصر

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، بتهمة الإتجار فى 75 كرتونة بداخلها 5 مليون قرص مخدر الترامادول والتامول ومواد أخرى، بهدف ترويجها، وذلك خلال أحد الكمائن الأمنية بمنطقة مدينة نصر.

 

وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق من نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس نيابة الحوادث، والمستشار أحمد ربيع مدير النيابة، والمستشار أحمد عاصى، أن أحد المتورطين بالواقعة متهم هارب من حكم قضائى سابق فى الإتجار بالمخدرات، كما تم العثور على مبلغ مالى بلغ قدره 20 مليون دولار و800 ألف دولار، داخل السيارة الملاكى التى كانت تحمل المضبوطات، و75 كرتونة بها مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 

 


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